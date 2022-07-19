«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитров в матче 1-го тура с грозненским «Ахматом».

Напомним, что с 40-й минуты встречи «красно-белые» вдесятером. С поля был удален Мацей Рыбус. Польский футболист московской команды заработал два предупреждения за минуту.

«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Ахматом», — цитирует «Чемпионат» главу пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова.

«Спартак» просиn рассмотреть пять эпизодов: удаление Рыбуса (41-я минута), гол «Ахмата» (45+4-я минута), падение Квинси Промеса в штрафной (50-я минута), попадание мяча в руку игрока »Ахмата» (77-я минута) и фол вратаря Георги Шелии против нападающего Александра Соболева (87-я минута).

Добавим, что матч обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.