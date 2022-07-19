Роман Павлюченко пополнил состав клуба Медиалиги

Экс-форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко продолжит свою карьеру в клубе из Медиалиги – «Goodness». Об этом сообщает команда в своем телеграм-канале.

Отметим, что коллектив был создан футбольным блогером Максимом Гутником, более известным под псевдонимом GOODMAX.

– Макс собирает футбольную команду, чтобы победить в Медиалиге и делать интересные вещи. Честно скажу, немного слежу за Медиалигой. Скоро мы с вами тоже увидимся на футбольном поле и не только, всем удачи, – сказал Павлюченко.

Напомним, что помимо «Спартака», в своей карьере 40-летний Павлюченко выступал за «Локомотив», «Тоттенхэм», «Кубань», «Ротор», «Урал», ногинское «Знамя», ставропольское «Динамо» и московский «Арарат». Всего на клубном уровне он отыграл 571 матч, забил 211 голов и отдал 57 результативных передач.

За сборную России Павлюченко провел 51 встречу (21 гол).