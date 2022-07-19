Мостовой назвал причину, по которой ему не предлагают работу в клубе РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал одну из причин, по которой ему пока не предлагают работу в отечественном футболе.

Ранее стало известно, что двукратный чемпион СССР станет наставником стал главным тренером медиаклуба «Катюша».

«Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята. Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провел всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нем», — цитирует Мостового RT.

Под руководством Александра в «Катюше» будут играть: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, а также звезды шоу-бизнеса Джиган и Натан.