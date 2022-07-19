Президент «Лацио» заявил, что не рассматривает варианты с продажей Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито подчеркнули, что не рассматривает варианты с продажей полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«Милинкович-Савич - это наш Дибала. Удержать его на восьмой сезон - самое большое подписание в серии А. Мы создали отличную команду. Так что нам не к чему завидовать остальным», - приводит слова Лотито Il Messaggero.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 292 матча, забил 57 голов и отдал 51 результативную передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Генка» и «Войводины». За сборную Сербии он отыграл 30 встреч (5 голов).