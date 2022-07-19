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Евсеев не сдержал слез после прощания с Ярцевым (видео)

Экс-главного тренера сборной России похоронили на Преображенском кладбище.
19 июля 2022 17:15
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник «Спартака» Вадим Евсеев рассказал, что тяжело переносит смерть экс-наставника клуба и национальной команды Георгия Ярцева.

Напомним, что 74-летний специалист ушел из жизни 15 июля. Причиной смерти Ярцева стала острая сердечная недостаточность.

«Дал дорогу в большой футбол. Не только мне, но и другим ребятам молодым. Ко мне относился всегда любя. Я ему за это благодарен. Тяжело переношу утрату», — заявил Евсеев на видео, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, что Евсеев под руководством Ярцева стал чемпионом России в 1996 году.

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