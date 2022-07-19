«Фейеноорд» хочет вернуть в «Спартак» арендованного у московского клуба полузащитника Хендрикса

Опорный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды до лета 2023 года, может досрочно вернуться в стан красно-белых.

Как сообщает 1908.nl, главный тренер клуба из Роттердам Арне Слот не рассчитывает на 27-летнего хавбека в новом сезоне. Также отмечается, что футболист не был включен в список игроков, которые отправятся с нидерландской командой на предсезонный сбор.

Напомним, что Хендрикс пополнил состав «Спартака» в январе 2021 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 22 матча, не отличившись результативными действиями.

К «Фейеноорду» футболист присоединился прошедшей зимой – на его счету один гол и один ассист в 14 встречах.