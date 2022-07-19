«Севилья» отказалась продавать Кунде в «Челси» за 55 миллионов евро

«Севилья» не приняла предложение «Челси» по трансферу центрального защитника клуба Жюля Кунде.

Как сообщает портал Goal.com, лондонский клуб был готов заплатить за 23-летнего француза 55 миллионов евро, однако команда Ла Лиги хочет заработать на продаже игрока на 10 миллионов больше. Отмечается, что переговоры между сторонами будут продолжены.

Напомним, что Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Франции защитник отыграл 11 встреч.