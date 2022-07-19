Ловчев - о Ярцеве: Не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о церемонии прощания с бывшим наставником красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым.

«Я не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей. Еще Пушкин написал: «К нему не зарастет народная тропа». Для меня это показатель, как человека любят и какой след он оставил в этой жизни», - приводит слова Ловчева РИА Новости.

Добавим, что проститься с Ярцевым пришли представители руководства «Спартака», а именно Артем Ребров и Евгений Мележиков. На мероприятии также присутствовал легенды красно-белых в разные годы: Никита Симонян, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Анзор Кавазашвили и Александр Мирзоян.

Напомним, что в пятницу, 15 июля, Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).