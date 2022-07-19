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«Манчестер Сити» отказался от возможной покупки Неймара. Стала известна причина

Ранее парижский клуб вступил переговоры с английской командой.
19 июля 2022 18:07
автор: Александр Бойченко

Руководство «Манчестер Сити» отказалось вести переговоры с «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного перехода бразильского нападающего Неймара.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в «Манчестер Сити» не хотят приобретать бразильца, так как довольны своей атакующей линией. Также сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не хочет разбалансировать команду приходом такой звезды, как Неймар.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

источник: Le Parisien
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