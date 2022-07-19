Гендиректор «Зенита» Медведев назвал сильные стороны Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал сильные стороны бразильского полузащитника Густаво Мантуана.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга отправил в аренду в «Коринтианс» форварда Юри Алберто. В обратном направлении последовали голкипер Иван и 21-летний Мантуан.

«Он отличается тем, что он игрок разносторонний, играл и левого крайнего, и под нападающими, и играл правого крайнего защитника, так что у него уже есть разносторонний опыт игры, такое разнообразие случайным не бывает, поэтому будем ждать его на поле», - цитирует Медведева ТАСС.

В составе «Коринтианса» Мантуан провел 42 матча, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.