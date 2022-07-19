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Иван - о переходе в «Зенит»: Надеюсь, что буду достойно представлять самый титулованный клуб России

Transfermarkt оценивает футболиста в два с половиной миллиона евро.
19 июля 2022 18:34
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский голкипер Иван Куарежма прокомментировал свой трансфер в «Зенит».

Напомним, что 25-летний футболист перешел в российский клуб из «Коринтианса» на правах аренды.

«Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны. Так что для меня это серьезный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него. «Зенит» — большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России, многократный чемпион. И я надеюсь, что буду достойно представлять его и моих новых партнёров, чтобы добавить к уже выигранным новые трофеи», - цитирует голкипера сайт «Зенита».

Напомним, что команда Сергея Семака в первом туре РПЛ сыграла вничью с «Химками» (1:1).

источник: ФК «Зенит»
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