Бразильский голкипер «Зенита» Иван рассказал о происхождении своего имени

Голкипер «Зенита» Иван Куарежма рассказал о происхождении своего имени.

«Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно! Куда же ещё мне было ехать, как не в Россию! Кайф», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Иван выступал за «Кориантианс» с января этого года. Всего в составе команды из Сан-Паулу он провел три матча, в которых пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».