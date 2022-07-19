Керк назвал команду РПЛ с лучшей обороной в лиге

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк оценил свою игру в прошлом сезоне, а также сравнил уровень обороны в чемпионатах России и Нидерландов.

Обычно я забиваю больше за сезон. Конечно, недоволен статистикой, есть над чем работать.

Не сказал бы, что в России тяжелее забивать. Но я даже похвалю российский футбол. Здесь действуют в обороне намного лучше.

Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у «Зенита», — сказал Керк «Матч ТВ»

Добавим, что 26-летний игрок перебрался в стан красно-зеленых в сентябре прошлого года из «Утрехта» за 6 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 23 игры в РПЛ, забил пять голов и отдал четыре ассиста.