Де Лигт стал игроком «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере защитника Маттейса Де Лигта из «Ювентуса».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года. В СМИ появилась информация, что «Бавария» заплатит «Ювентусу» за Де Лигта 70 миллионов евро, еще десять млн могут достаться итальянскому клубу в виде бонусов.

Напомним, что де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.