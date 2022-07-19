Гендиректор ЦСКА остался доволен качеством игры команды в первом туре РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о матче первого тура чемпионата России против «Урала» (2:0).

«Было очень важно начать сезон с победы. Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром», - приводит слова Бабаева Sport24.

Добавим, что ЦСКА одержал домашнюю победу над «Уралом» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в составе армейцев стали Иван Обляков и Хорхе Карраскаль. В прошедшей встрече подопечные Владимира Федотова нанесли 26 ударов по воротам соперника, из которых десять пришлись в створ.