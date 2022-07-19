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Кан - о переходе Де Лигта в «Баварию»: Сильная команда должна быть не только с сильным нападением

Мюнхенцы подписали защитника за 70 миллионов евро.
19 июля 2022 19:28
автор: Александр Бойченко

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал переход защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лихта из туринского «Ювентуса».

«Де Лигт впечатляет не только своими игровыми качествами на высшем уровне футбола, но и тем, как он всегда лидирует во всех своих командах.

Сильная команда должна быть не только с сильным нападением», — цитирует Кана официальный сайт «Баварии».

Напомним, что де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.

источник: ФК «Бавария»
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