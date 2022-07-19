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Де Лигт заявил, что счастлив перейти в «Баварию»: Один из лучших клубов Европы

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.
19 июля 2022 19:40

Защитник Маттейс де Лигт поделился эмоциями после перехода в мюнхенскую «Баварию» из туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года. В СМИ появилась информация, что «Бавария» заплатит «Ювентусу» за Де Лигта 70 миллионов евро, еще десять млн могут достаться итальянскому клубу в виде бонусов.

«Я счастлив, что стал игроком такого большого клуба. «Бавария» - самый успешный клуб в Германии. И одна из лучших команд в Европе. Я сразу почувствовал огромную заинтересованность во мне», - приводит слова футболиста сайт мюнхенцев.

Напомним, что де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.

источник: ФК «Бавария»
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