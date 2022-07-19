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Новичок «Зенита» Мантуан: Обещаю, что покажу лучшее, на что способен

Левый вингер перешел из «Коринтианса» на правах аренды
19 июля 2022 20:29
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после того, как пополнил состав сине-бело-голубых из бразильского «Коринтианса».

«Эмоции и ожидания самые лучшие! Рад присоединиться к лучшему клубу России. Я обещаю, что покажу все, на что способен, и выложусь на поле в этой майке. Когда мой агент сообщил мне об этом варианте, я очень обрадовался — сразу сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь с ним высот», — сказал Мантуан в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, Мантуана является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 42 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

источник: «Наш Зенит»
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