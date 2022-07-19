Юрий Семин: Вендел - это топ-звезда РПЛ

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин назвал полузащитника «Зенита» Вендела лучшим игроком РПЛ.

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы.

Вендел – это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист.

Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации – сохранить легионера. Мало ли, что еще ФИФА разрешит им делать с контрактами», – сказал Семин «РБ-Спорт».

Напомним, Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

В составе петербуржцев хавбек стал двукратным чемпионом России.