«Бавария» заплатит «Ювентусу» 67 млн евро за переход де Лигта

Туринский «Ювентус» поделился подробностями трансфера Маттейса де Лигта.

Как сообщает пресс-служба «Старой синьоры», клуб получит от «Баварии» 67 миллионов евро за продажу игрока. Примечательно, что эту сумму мюнхенский клуб выплатит за четыре финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро.

Ранее приводилась информация, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.

де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.