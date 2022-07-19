Два гола Ваджи принесли «Карабаху» победу над «Цюрихом» в квалификации Лиги чемпионов

Футболисты «Карабаха» из азербайджанского Агдама одержали домашнюю победу над швейцарским «Цюрихом» (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Дублем в составе хозяев отметился Ибраима Ваджи. Сенегальский форвард отличился на 36-й и 65-й минутах. Еще один мяч «Карабаха» на счету Кади (17).

У гостей забивали Линдрит Камбери (65) и Мирлинд Криезиу (85, с пенальти).

Ответный поединок состоится 26 июля в Цюрихе.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) – «Цюрих» (Швейцария) – 3:2 (2:0)

Голы: Ваджи, 36; 65; Кади, 17 - Камбери, 65; Криезиу, 85 (пен.).