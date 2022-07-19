Салихамиджич - о переходе де Лигта в «Баварию»: Он будет играть важную роль

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

«Благодаря своему профессионализму и прекрасному характеру Маттейс подходит как нашей команде. Он будет играть важную роль на поле и за его пределами в мюнхенской «Баварии», - приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» получит от «Баварии» 67 миллионов евро за продажу игрока. Примечательно, что эту сумму мюнхенский клуб выплатит за четыре финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.