Журналист Фабио Алейшо посоветовал бразильским клубам подписать контракт с Дзюбой

Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

«Конечно, этого не случится, нет никаких переговоров на сей счет. Но если бы я руководил одной из бразильских команд, то подписал бы Дзюбу, который на данный момент остается без клуба», - написал Алейшо в своих соцсетях.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.