«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по поводу четырех эпизодов в матче против «Пари НН»

Московский «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизодам встречи первого тура чемпионата РПЛ против «Пари Нижний Новгород» (1:1).

Как сообщает ТАСС, речь идет о четырех моментах матча: возможное нарушение правил со стороны Кирилла Гоцука в единоборстве с Антоном Миранчуком; игрок «Пари НН» сфолил на Алексисе Бека-Бека, а затем нарушил правило «вне игры», влияя на Тина Едвая; момент с попаданием мяча в руку Дмитрию Стоцкому на 89-й минуте в штрафной.

Напомним, что после матча председатель совета директоров »Локомотива» Александр Плутник назвал судейство в этой игре слабым. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.