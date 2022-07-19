«Своего не отпустит». Семин уверен, что «Ференцварош» Черчесова пробьется в групповой этап ЛЧ

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах «Ференцвароша» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Отборочные игры, в которых команды борются за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов — это всегда тяжело. «Ференцварош» — лучшая команда Венгрии, а Станислав Черчесов — очень опытный тренер. Думаю, своего в Лиге чемпионов не упустит», — сказал Семин «Чемпионату».

Напомним, в первом квалификационном раунде турнира «Ференцварош» встречался с казахстанским «Тоболом», одолев его по сумме двух матчей со счетом 5:1.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова стал «Слован» из Братиславы. Первый матч состоится 20 июля дома и начнется в 21:00 мск