«Нахожусь в режиме ожидания». Оздоев - об интересе со стороны европейских клубов

Экс-хавбек «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о переговорах по трудоустройству.

Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока претендуют московские ЦСКА и «Динамо».

«Есть предложения от определенных заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — рассказал Оздоев в интервью телеграм-канала »Инсайды от Карпа».

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).