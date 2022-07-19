«Деньги в футбол играют». Экс-руководитель ЦСКА уверен, что Семак ничего не решает в «Зените»

Футбольный тренер и бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не является ключевым субъектом в достижении высоких результатов питерского клуба во внутренней арене.

«Проблема заключается в том, что в «Зените» Семак ничего не решает по большому счету. Я его хорошо знаю, он хороший человек. Не деньги в футбол играют, понимаете?

Вот взяли они столько игроков на разные позиции, контракт с Венделом хотят продлить, но зачем?» — сказал Шамханов «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Семак завоевал свой четвертый чемпионский титул с «Зенитом».