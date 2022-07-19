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Мостовой оценил шансы «Ференцвароша» Черчесова пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ

В первом раунде венгерская команда была сильнее «Тобола».
19 июля 2022 23:20
автор: Александр Поволоцкий

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что венгерский клуб возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

«В прошлом раунде команда Черчесова победила «Тобол» со счетом 5:1. Считаю, есть хороший шанс пройти «Слован». Да, сейчас уже будет немного другой уровень. Но у Черчесова очень даже неплохая команда», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Первый матч между «Ференцварошем» и «Слованом» состоится 20 июля в Будапеште.

источник: Чемпионат.com
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