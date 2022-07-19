«Я хотел, чтобы все побыстрее закончилось». Экс-вратарь «Сатурна» - о драке с ЦСКА

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился воспоминаниями о самой масштабной драке в истории российского футбола с московским ЦСКА (0:1).

«Меня тогда вызвали в сборную Чехии, и сразу после матча у меня был самолет. Хотелось, чтобы все быстро закончилось и я не опоздал на рейс в Шереметьево, и от Раменского до аэропорта далеко, и пробки. Я встал у ворот и говорю: «Ребята, что вы делаете? Мне нужно лететь в Чехию. Я никогда не участвовал в таких боях. Я не хочу, например, как в хоккее, когда вратари дерутся друг с другом. Я не хотел драться с Игорем Акинфеевым», — цитирует Кински Metaratings.

В концовке матча вспыхнула массовая драка между футболистами и тренерским штабом обеих команд. Главный арбитр встречи принял решение показатьдве красные карточки игрокам «Сатурна» и две - футболистам ЦСКА.

Отметим, что та игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил Дмитрий Кириченко. Тот сезон ЦСКА завершил на второй строчке, «Сатурн» - на седьмом месте. Чемпионом страны стал «Локомотив».