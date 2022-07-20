Нагельсман: «Барселона» - единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любого игрока

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о трансферной политике «Барселоны» за последние годы.

«Барселона» — единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любого игрока, которого хочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно», — цитирует Нагельсманна одно из популярных немецких изданий.

Ранее сине-гранатовые подтвердили, что Роберт Левандовски перейдет в «Барселону». В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на три года.