Игуаин назвал революцией возможный переход Месси в MLS

Бывший нападающий мадриского «Реала» и «Наполи» Гонсало Игуаин прокомментировал слухи о возможном переходе Лионеля Месси в клуб MLS «Интер» (Майами).

«Я не слышал ни о каких контактах по этому поводу. Но если это произойдет, это будет огромная революция в MLS», - приводит слова Игуаина Sport.es.

Напомним, согласно распространяемой в некоторых СМИ информации, летом 2023 года Месси может выкупить часть акций «Интера», принадлежащего Дэвиду Бэкхему, и отправиться в США в качестве футболиста.

В сезоне 2021/22 Месси провел 34 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 11 мячей.