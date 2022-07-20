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Игуаин назвал революцией возможный переход Месси в MLS

Футболист может переехать в США уже в 2023 году.
20 июля 2022 08:33
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий мадриского «Реала» и «Наполи» Гонсало Игуаин прокомментировал слухи о возможном переходе Лионеля Месси в клуб MLS «Интер» (Майами).

«Я не слышал ни о каких контактах по этому поводу. Но если это произойдет, это будет огромная революция в MLS», - приводит слова Игуаина Sport.es.

Напомним, согласно распространяемой в некоторых СМИ информации, летом 2023 года Месси может выкупить часть акций «Интера», принадлежащего Дэвиду Бэкхему, и отправиться в США в качестве футболиста.

В сезоне 2021/22 Месси провел 34 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 11 мячей.

источник: Sport.es
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