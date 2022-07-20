Родри уверен, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Родри высказался по поводу того, что его команда никак не может выиграть Лигу чемпионов.

«Самые титулованные клубы мира, например «Бавария» или мадридский «Реал», являются постоянными участниками полуфиналов и финалов Лиги чемпионов. Но они же не побеждают каждый год, хотя доходят до финальных стадий. Наш клуб теперь тоже постоянный участник, так что я думаю, что однажды мы победим в этом турнире», - приводит слова футболиста Mail Sport.

Добавим, что в позапрошлом сезоне «горожане» дошли до финала турнира, однако уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».