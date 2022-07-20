Министр спорта Башкирии опроверг информацию о прекращении существования клуба

Министр спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что «Уфа» прекратит свое существование.

«Такого риска нет. Республика Башкортостан с момента основания «Уфы» является основным партнером клуба, который ежегодно обеспечивает его финансирование. Такая практика продолжится.

Футбол в Республике Башкортостан - один из приоритетных видов, более того, это один из самых массовых видов спорта в республике. На данный момент футболом в Башкортостане занимаются больше 63 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. ФК «Уфа» - вершина футбольной системы республики», - приводит слова чиновника «РИА Новости».

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Уфа» покинула РПЛ, уступив в стыковых матчах «Оренбургу». Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов признавался, что клуб может погибнуть, если вылетит в первый дивизион.