Федотов признался, что матч с «Сочи» будет сложнее поединка с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура РПЛ, в котором его команда на своем поле примет «Сочи».

«Соглашусь, что игра против «Сочи» будет сложнее матча с «Уралом». Нас ждет мастеровитый, интересный соперник.

Разумеется, мы смотрели их матч с «Торпедо». Впечатления? Сочинцы одержали победу на классе.

Разобрали и нашу игру в первом туре, есть моменты, которые необходимо улучшить, это касается не только реализации», - приводит слова специалиста Bobsoccer.

Напомним, в первом туре армейцы дома переиграли «Урал» со счетом 2:0, а южане одержали победу над «Торпедо» - 3:1.

Встреча ЦСКА - «Сочи» пройдет 23 июля в Москве. Начало в 15.00 по московскому времени.