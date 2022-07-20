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Кирилл Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» - «Спартак»

РФС огласил назначения судей на второй тур РПЛ.
20 июля 2022 12:59
автор: Александр Шульгин

Питерский арбитр Кирилл Левников получил назначение на центральный матч второго тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Спартаком» в качестве главного судьи.

Об этом сообщает телеграм-канал РФС, также огласив списки бригад для обслуживания остальных семи поединков.

22 июля (пятница)

«Зенит» - «Крылья Советов»: судья - Артем Чистяков, ассистенты судьи - Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья - Константин Аверьянов; VAR - Виталий Мешков; AVAR - Роман Усачев; инспектор - Алексей Резников.

23 июля (суббота)

ЦСКА - «Сочи»: судья - Владимир Москалев, ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Максим Ковалев; резервный судья - Алексей Лапатухин; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Алексей Воронцов; инспектор - Вячеслав Харламов.

«Оренбург» - «Урал»: судья - Ян Бобровский, ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья - Михаил Черемных; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Игорь Синер.

«Краснодар» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников, ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Николай Богач; инспектор - Александр Гвардис.

24 июля (воскресенье)

«Химки» - «Пари Нижний Новгород»: судья - Артем Любимов, ассистенты судьи - Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья - Андрей Фисенко; VAR - Антон Фролов; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Александр Колобаев.

«Динамо» - «Торпедо»: судья - Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья - Рафаэль Шафеев; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Юрий Баскаков.

«Локомотив» - «Ростов»: судья - Алексей Сухой, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья - Серей Цыганок; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Николай Левников.

«Ахмат» - «Факел»: судья - Алексей Амелин, ассистенты судьи - Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Павел Кукуян; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Александр Гончар.

источник: РФС
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Кирилл Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» - «Спартак»
РФС огласил назначения судей на второй тур РПЛ.
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