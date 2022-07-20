В РПЛ подтвердили намерение судиться с латиноамериканским вещателем

В РПЛ подтвердили информацию о том, что лига подала в суд на латиноамериканского вещателя, задолжавшего лиге крупную сумму за право показа матчей сезона 2021/22.

«Российская Премьер-лига действительно подала исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн рублей, которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне-2021/22», - говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, заявление поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля. Дата первого заседания еще не назначена.

Добавим, что в России лига имеет контракт с телеканалом «Матч ТВ».

В новом сезоне титульным спонсором РПЛ стала отечественная платежная система МИР.