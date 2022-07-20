КДК увеличил для клубов штрафы за скандирование фанатов и пиротехнику

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об изменениях в регламенте организации.

«У КДК новые нормы, глава комитета способен единолично принимать решения о штрафе до 100 тысяч рублей.

Увеличены санкции за скандирования на стадионах, за применение пиротехники, введена норма закрытия секторов за пиротехнику. По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тысяч до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 до 50 тысяч рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика, штраф до 1 миллиона рублей. До трех матчей без зрителей и проведение матча на нейтральном поле за попадание пиротехники в человека», - приводит слова Григорьянца Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне проблема поведения фанатов на трибунах не должна стоять остро в связи с бойкотом активных болельщиков практически всех клубов РПЛ матчей своих команд из-за введения в России системы fan-ID.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.