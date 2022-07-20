Врач «Крыльев Советов» опроверг информацию о том, что Пиняев попал в реанимацию

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии полузащитника Сергея Пиняева. Напомним, что во время тренировочного занятия футболист упал на газон и трава попала ему в легкое.

«Сергей в нормальном состоянии. Ни в какой реанимации, как пишут, он не лежит. В хорошем состоянии на сегодняшний день. Завтра будет консилиум врачей, где все решится», - приводит слова Чачаева «Чемпионат».

Ранее у игрока был диагностирован пневмоторакс. Пневмоторакс - это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу легкого.

Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.