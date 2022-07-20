Мостовой призвал Пиняева пройти полное обследование после проблем со здоровьем

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитнику «Крыльев Совета» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки.

Напомним, что во время тренировочного занятия футболист упал на газон и трава попала ему в легкое.

«Это серьезно. Парню 17 лет. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно», - приводит слова Мостового «СЭ».

Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.