Лепихин считает, что диаспора бразильцев может создать проблемы в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что такая большая диспора бразильцев в составе сине-бело-голубых может создать проблемы в команде.

«Такая большая диаспора легионеров может создать проблемы любому клубу в теории. Сейчас очень важна будет работа тренерского штаба, чтобы купировать такие ситуации», - приводит слова Лепехина «РБ-Спорт».

Напомним, что на данный момент клубе находятся семь представителей этой страны - Клаудиньо, Вендел, Малком, Дуглас Сантос, Родригао, Мантуан и Иван.