Лапорта рассказал, что Левандовски приложил огромные усилия, чтобы перейти в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий относительно подписания польского нападающего Роберта Левандовского, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии».

«Мы очень рады и признательны Роберту. Он приложил огромные усилия. Мы гордимся тем, что он хотел играть за нас», - приводит слова функционера Diario Sport.

Руководство испанского клуба заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

Напомним, что Левандовски выступал за «Баварию» с июля 2014 года. Всего в составе клуба он отыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Вместе с мюнхенцами футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.