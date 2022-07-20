Источник: ЭСК признала верными все вынесенные решения Безбородова в матче «Спартак» - «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала все решения арбитра Владислава Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата» верными. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, заседание ЭСК состоялось, комиссия признала правоту Безбородова по всем пяти спорным эпизодам.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса в конце первого тайма.

В составе хозяев отличился бывший игрок красно-белых Артем Тимофеев, москвичи ответили голом Виктора Мозеса.