Аршавин заявил, что Кравцов покинет «Зенит» этим летом в случае решения ситуации с Венделом

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил о том, что опорный полузащитник Кирилл Кравцов может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-бело-голубых не отпустит 20-летнего игрока в другую команду до тех пор, пока не разрешится ситуация с продлением контракта хавбека Вендела.

– По позиции Кравцов – не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, Кравцов уйдет, – цитирует Аршавина «РИА Новости».

Напомним, что Кравцов является выпускником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.