Черчесов высказался по поводу поражения «Ференцвароша» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором его команда дома уступила «Словану» со счетом 1:2.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Гурам Кашия и Тигран Барсегян. Венгерский клуб ответил забитым мячом Кристоффера Закариассена.

– К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. За исключением пяти минут встречи я могу быть доволен игрой. Мы уверены, что на следующей неделе исправим положение. Мне только нужно как можно лучше подготовить команду, – цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

Добавим, что ответная игра состоится 26 июля в Братиславе. Победитель этой пары сыграет в третьем раунде либо с «Карабахом», либо с «Цюрихом».