Сербский защитник Гайич заявил о готовности выступать за ЦСКА на протяжении 10 лет

Правый защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о том, что хочет выступать за армейский клуб на протяжении долгих лет.

Отметим, что 26-летний серб пополнил состав красно-синих этим летом на правах свободного агента. С игроком был подписан контракт до конца сезона-2024/25. Дебют футболиста за столичную команду состоялся 16 июля в игре первого тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

– Конечно, я готов 10 лет играть в ЦСКА, как и Фернандес! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА – это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы. Новый вызов, новые возможности – я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует! – цитирует Гайича «Чемпионат».

Напомним, что Гайич является воспитанником академии «Белграда». Также в своей карьере он защищал цвета «Бордо» и «Црвены Звезды». За сборную Сербии футболист провел одну встречу.