Аршавин считает, что российские клубы будут допущены к участию в еврокубках не раньше 2025 года

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу ситуации с отстранением российских команд от еврокубков в сезоне-2022/23.

По его словам, в течение следующих трех лет клубы РПЛ не будут допущены к участию в европейских соревнованиях. Также он отметил, что в связи с данной ситуацией необходимо отказаться от всех иностранных футболистов.

– Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих, – цитирует Аршавина «РИА Новости».

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.