«Брайтон» отказался продавать защитника Кукурелью в «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро

«Манчестер Сити» продолжает переговоры с «Брайтоном» по переходу левого защитника Марка Кукурельи.

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, «горожане» отправили предложение в размере 35 миллионов евро. Однако «чайки» отказались отпускать 23-летнего испанца за такую сумму. Отмечается, что команда хочет заработать на продаже игрока 59 миллионов евро.

Согласно данным источника, чемпион АПЛ в сезоне-2021/22 откажется от данной сделки, если цена на футболиста не будет снижена.

Напомним, что Кукурелья выступает за «Брайтон» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 38 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Барселоны», «Хетафе» и «Эйбара». За сборную Испании он провел пять встреч.