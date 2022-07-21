Экс-защитник «Аталанты» и «Удинезе» Аднан Казим находится на просмотре в «Рубине»

«Рубин» на своем официальном сайте сообщил о том, что левый защитник сборной Ирака Али Аднан Казим находится на просмотре в казанском клубе.

Отметим, что в данный момент 28-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее в своей карьере игрок выступал за «Аталанту», «Удинезе», турецкий «Ризеспор», канадский «Ванкувер» и датский «Вайле». В составе сборной Ирака он провел 81 матч, забив семь голов.

Напомним, что «Рубин» покинул РПЛ по итогам сезона-2021/22. В матче первого тура Первой лиги подопечные Леонида Слуцкого обыграли «Родину» (2:0).