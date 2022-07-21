Защитник «Интернасьонала» Мойзес подтвердил, что в скором времени он станет игроком ЦСКА

Левый защитник «Интернасьонала» Мойзес в ближайшее время пополнит состав ЦСКА. Об этом сообщил сам бразильский футболист.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что 27-летний футболист перейдет в армейский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/23. При этом красно-синие заплатят бразильской команде два миллиона евро.

– Клубы уже договорились между собой. Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать. У нас была договоренность, что я буду играть до матча с «Палмейрасом». Я думаю, что это был мой последний матч здесь, – цитирует Мойзеса Globo Esporte.

Напомним, что Мойзес выступает за «Интернасьонал» с января 2020 года. Всего за клуб он отыграл 96 матчей, забил три гола и отдал 14 результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ботафого», «Коринтианса», «Ред Булл Брагантино» и «Байи».