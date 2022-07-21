Сумма трансфера парагвайского игрока Фернандеса из «Гуарани» в «Динамо» составит 3,5 миллиона евро

Стало известно о том, сколько «Динамо» заплатит за переход центрального защитника «Гуарани» Роберта Фернандеса.

Как сообщает «Чемпионат», сумма трансфера 22-летнего парагвайца в стан бело-голубых составит 3,5 миллиона евро. Также отмечается, что в скором времени футболист прибудет в Москву и подпишет с командой РПЛ контракт сроком на пять лет.

Напомним, что Фернандес является воспитанником академии «Гуарани». Всего в составе команды он отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.